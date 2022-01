Kazakistan: 26 manifestanti morti e oltre 3mila arrestati. Il presidente Tokayev ha autorizzato a uccidere i dissidenti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo giorni di disordini senza precedenti, il presidente del Kazakistan ha riferito di aver autorizzato le forze dell’ordine ad aprire il fuoco sui manifestanti e a sparare per uccidere. In un discorso televisivo alla nazione, Kassym-Jomart Tokayev ha accusato dei disordini presunti “terroristi” e “militanti” e ha affermato di aver autorizzato l’uso della forza letale contro di loro. “Coloro che non si arrendono saranno eliminati”. Intanto il ministero dell’Interno kazako ha fornito, nella mattina del 7 gennaio, un aggiornamento sulle proteste scoppiate nel Paese e le azioni di repressione attuate dalle autorità. Secondo il resoconto, sono stati uccisi 26 manifestanti, descritti come “criminali armati” e oltre 3mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo giorni di disordini senza precedenti, ildelha riferito di averle forze dell’ordine ad aprire il fuoco suie a sparare per. In un discorso televisivo alla nazione, Kassym-Jomartha accusato dei disordini presunti “terroristi” e “militanti” e ha affermato di averl’uso della forza letale contro di loro. “Coloro che non si arrendono saranno eliminati”. Intanto il ministero dell’Interno kazako ha fornito, nella mattina del 7 gennaio, un aggiornamento sulle proteste scoppiate nel Paese e le azioni di repressione attuate dalle autorità. Secondo il resoconto, sono stati uccisi 26, descritti come “criminali armati” e...

