Kazakhstan, il presidente: "Ho dato l'ordine all'esercito di sparare per uccidere" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo giorni di disordini in Kazakistan, il presidente Kassym - Jomart Tokayev respinge le richieste di negoziati pacifici con i manifestanti. Giura di distruggere i banditi armati e autorizza le sue ...

riotta : Kassym-Jomart Tokayev, presidente del #kazakhstan : 'Spariamo a vista sui dimostranti, chi non si arrende sarà schiacciato' - Agenzia_Ansa : Kazakhstan, il presidente Tokayev respinge ogni ipotesi di mediazione e autorizza la polizia a sparare 'senza avver… - Agenzia_Ansa : 'Seguo con grande inquietudine' quanto sta accadendo in Kazakhistan, ha detto la presidente della Commissione Ue Ur… - castell32082033 : RT @riotta: Kassym-Jomart Tokayev, presidente del #kazakhstan : 'Spariamo a vista sui dimostranti, chi non si arrende sarà schiacciato' - AnnaritaNinni : RT @Gianluc54410558: Ovviamente con il benestare di Putin. L’uomo è l’animale più più bastardo e pericoloso della terra… -