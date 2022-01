Katia Ricciarelli sarà espulsa stasera? Ecco come stanno le cose

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Proseguono gli attimi di tensione all’interno del Grande Fratello Vip 6. La Casa sembrerebbe divisa, ormai, in due gruppi, assai distanti fra di loro.e Lucrezia Selassié sono ormai ai ferri corti e la cantante ha rivolto altre parole molto pesanti alla principessa etiope, aggravando la sua posizione ulteriormente. La gieffina, infatti, ha avuto in precedenza un duro scontro la compagna d’avventura che è valsa un’accusa di razzismo ed una esplicita richiesta di squalifica immediata da parte degli spettatori del reality show.contro Lulù Selassiéè ormai terminata nel mirino del pubblico del programma targato Mediaset. I fan del GF Vip 6 vogliono la cantante fuori dalla Casa dopo le frasi considerate razziste rivolte a Lulù Selassié ...

Advertising

Corriere : Ricciarelli, le uscite orrende e razziste su neri, disabili e gay sono inaccettabili sulla tv generalista - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - MarioManca : #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - mar4isdead : ''Katia Ricciarelli? Insopportabile. Si crede troppo sto cAzzo.' ZORZI ???? (#zorzi #katiafuori) - SilviaSiza56 : RT @Silvsilv0: Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Ricciarelli

Soleil Sorge crolla al GF Vip/ Piange dopo la lite trae Lulù e...Manuel e Lulù andranno a convivere dopo il GF Vip/ Lui: "Ormai è sicuro..." Manila Nazzaro, insieme a, è convinta che la storia d'amore con Lulù abbia allontanato Manuel. In ...Spettacoli e Cultura - Le anticipazioni ci confermano l'ingresso di Delia Duran al GF Vip ma non questa sera: Probabilmente nella puntata di venerdì prossimo, ci dovrebbe essere l'ingresso di Delia ...In linea teorica, il soprano dovrebbe restare nella casa del Grande Fratello, mentre sarebbe in arrivo la compagna di Alex Belli. E le sorprese, per la prossima puntata del reality, non finiscono qui ...