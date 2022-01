Katia Ricciarelli nella bufera | il pubblico non la vuole più e contatta gli sponsor che rispondono …

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Si continua a parlare di, la cantante lirica che da diversi mesi è chiusa all’interno della casa più spiata d’Italia essendo una concorrente ufficiale del Grande fratello vip 6. Ebbene, sembra proprio che lain questi giorni sia finita al centro delle polemiche per diversi scontri che pare abbia avuto in casa con altri coinquilini, soprattutto donne. La scorsa puntata, ad esempio, pare abbia avuto uno scontro piuttosto acceso con Miriana Trevisan, ma quello che non è affatto piaciuto ai telespettatori è stato il suo atteggiamento nei confronti di Lulù Selassiè. Grande fratello vip,finisce al centro della polemica Ebbene, sembra che l’ex moglie di Pippo Baudo abbia utilizzato delle parole abbastanza dure nei confronti della ragazza, e qualcuno ...

Advertising

Corriere : Ricciarelli, le uscite orrende e razziste su neri, disabili e gay sono inaccettabili sulla tv generalista - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - davidemaggio : #GFVip, l'unica uscita apprezzabile di #KatiaRicciarelli sarebbe quella dalla casa Per quanto ancora il GF e l'edi… - Laura68859257 : RT @bl4nknam3: KATIA RICCIARELLI SIGNORE E SIGNORI #gfvip #jeru #FUORIKATIA - RealGossipland : Tommaso Zorzi interviene contro la follia di Katia Ricciarelli. I DETTAGLI QUI -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Ricciarelli

abbandonata dallo sponsor che la vestiva al GF Vip?/ Video conferma Una puntata a sorpresa per i concorrenti che hanno scoperto in diretta che andranno in onda questa sera. Alfonso ....push({}); Gli scivoloni dihanno spaccato in due il gruppo dei vipponi del GF Vip e stanno facendo discutere anche fuori dalla casa di Cinecittà. Poco fa è intervenuto anche Tommaso Zorzi , che ha criticato il ...Tommaso Zorzi commenta gli agghiaccianti scivoloni di Katia Ricciarelli nella Casa del Grande Fratello Vip: il suo parere su Twitter.Valeria Marini è molto apprezzata dal mondo LGBTQ+ e non è possibile pensare che non sappia la differenza tra la parola “travestito” e “transgender”. È il cuore del video polemico con cui Elenoire Fer ...