Katia Ricciarelli nega il saluto a Jessica Selassiè: netta spaccatura al GF Vip – VIDEO (Di venerdì 7 gennaio 2022) Continua la pesantissima spaccatura nella Casa del Grande Fratello Vip. Da una parte Katia Ricciarelli con Carmen Russo, Valeria Marini, Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Barù e Davide Silvestri, e dall’altra le sorelle Selassiè, Gianmaria, Miriana, Sophie e Basciano. Katia Ricciarelli nega il saluto a Jessica Selassiè Stamattina Katia, probabilmente consapevole della sua imminente immunità (curiosa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 7 gennaio 2022) Continua la pesantissimanella Casa del Grande Fratello Vip. Da una partecon Carmen Russo, Valeria Marini, Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Barù e Davide Silvestri, e dall’altra le sorelle, Gianmaria, Miriana, Sophie e Basciano.ilStamattina, probabilmente consapevole della sua imminente immunità (curiosa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Corriere : Ricciarelli, le uscite orrende e razziste su neri, disabili e gay sono inaccettabili sulla tv generalista - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - davidemaggio : #GFVip, l'unica uscita apprezzabile di #KatiaRicciarelli sarebbe quella dalla casa Per quanto ancora il GF e l'edi… - michialma8 : RT @thisissofi_: L’anno scorso Denis Dosio è stato squalificato per aver detto “dio bo” Katia ricciarelli quest’anno viene protetta perché… - gieffepparo : disoccupazione cambiamento climatico precarietà lega al governo torsioni presidenzialistiche sanità al collasso del… -