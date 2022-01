Katia Ricciarelli, il brutto gesto verso Jessica Selassiè al GF Vip: scoppia un’altra bufera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Al GF Vip 6 Katia Ricciarelli si è lamentata del comportamento poco rispettoso degli altri inquilini. Soprattutto dei più giovani. E con le principesse Selassiè non è stata tenera. “Dicono che siamo patetiche, che siamo bambine, che giriamo con la borsetta, quando penso che ognuno è libero di andare in giro come preferisce. Proprio con Katia mi è successa una cosa del genere, mi urla e mi fa: Stai zitta, ragazzina!. Io sono rimasta pietrificata”, aveva detto tempo fa Clarissa, poi eliminata dalla casa. Poi è stato il turno di Lulù e Jessica Selassiè. La cantante lirica si è scagliata contro le giovani e in questi giorni hanno fatto discutere le frasi contro Lucrezia. GF Vip 6, il brutto gesto di Katia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Al GF Vip 6si è lamentata del comportamento poco rispettoso degli altri inquilini. Soprattutto dei più giovani. E con le principessenon è stata tenera. “Dicono che siamo patetiche, che siamo bambine, che giriamo con la borsetta, quando penso che ognuno è libero di andare in giro come preferisce. Proprio conmi è successa una cosa del genere, mi urla e mi fa: Stai zitta, ragazzina!. Io sono rimasta pietrificata”, aveva detto tempo fa Clarissa, poi eliminata dalla casa. Poi è stato il turno di Lulù e. La cantante lirica si è scagliata contro le giovani e in questi giorni hanno fatto discutere le frasi contro Lucrezia. GF Vip 6, ildi...

