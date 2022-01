Katia Ricciarelli e l’ennesimo insulto che fa traboccare il vaso: #katiafuori spopola. Cosa farà Signorini? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Quest’anno al Grande Fratello Vip tira aria di guerra: l’edizione 21/22 del reality sta facendo parlare di sé soprattutto per la grande quantità di litigi e scontri avvenuti tra i concorrenti. In particolare, il dito del pubblico italiano è puntato su Katia Ricciarelli, che nelle scorse settimane ha suscitato più di uno scandalo a causa del suo brusco modo di rapportarsi agli altri coinquilini della casa: già a Novembre era scoppiato il caso quando la Ricciarelli si era rivolta a Soleil Sorge ripetendole “Brutta tr**a”. LEGGI ANCHE => GF Vip, nuova gaffe della Ricciarelli: grave scivolone sulla disabilità di Manuel Solo un paio di settimane fa aveva dato il benvenuto ad Eva Grimaldi con un “Sei appena arrivata, non iniziare a rompere” e di qualche giorno fa è lo scivolone gravissimo con Manuel ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Quest’anno al Grande Fratello Vip tira aria di guerra: l’edizione 21/22 del reality sta facendo parlare di sé soprattutto per la grande quantità di litigi e scontri avvenuti tra i concorrenti. In particolare, il dito del pubblico italiano è puntato su, che nelle scorse settimane ha suscitato più di uno scandalo a causa del suo brusco modo di rapportarsi agli altri coinquilini della casa: già a Novembre era scoppiato il caso quando lasi era rivolta a Soleil Sorge ripetendole “Brutta tr**a”. LEGGI ANCHE => GF Vip, nuova gaffe della: grave scivolone sulla disabilità di Manuel Solo un paio di settimane fa aveva dato il benvenuto ad Eva Grimaldi con un “Sei appena arrivata, non iniziare a rompere” e di qualche giorno fa è lo scivolone gravissimo con Manuel ...

