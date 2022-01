Katia Ricciarelli al veleno contro Lulù Selassié: “Se fossi come te mi sparerei”. L’intervento di Signorini (Di venerdì 7 gennaio 2022) Katia Ricciarelli ha fatto alzare dei grossi polveroni negli ultimi giorni per delle sue affermazioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6. La cantante lirica ha avuto dei grossi scontri con alcune coinquiline, soprattutto con Lulù Selassié e Nathalie Caldonazzo. Katia Ricciarelli, infatti, si è lasciata andare a delle affermazioni colorite nei confronti della principessa in diverse occasioni. Con Nathalie Caldonazzo, invece, è nato un vero e proprio scontro, dove sono volate parole che sono sembrate, ad alcuni, delle minacce. Adesso, Katia Ricciarellli ha detto di nuovo la sua, senza freni, su Lulù Selassié. La cantante lirica avrebbe anche avuto un colloquio in confessionale con Alfonso ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022)ha fatto alzare dei grossi polveroni negli ultimi giorni per delle sue affermazioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6. La cantante lirica ha avuto dei grossi scontri con alcune coinquiline, soprattutto cone Nathalie Caldonazzo., infatti, si è lasciata andare a delle affermazioni colorite nei confronti della principessa in diverse occasioni. Con Nathalie Caldonazzo, invece, è nato un vero e proprio s, dove sono volate parole che sono sembrate, ad alcuni, delle minacce. Adesso,Ricciarellli ha detto di nuovo la sua, senza freni, su. La cantante lirica avrebbe anche avuto un colloquio in confessionale con Alfonso ...

Corriere : Ricciarelli, le uscite orrende e razziste su neri, disabili e gay sono inaccettabili sulla tv generalista - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - davidemaggio : #GFVip, l'unica uscita apprezzabile di #KatiaRicciarelli sarebbe quella dalla casa Per quanto ancora il GF e l'edi… - paneenutella4 : RT @BADDIEBITCHY00: KATIA RICCIARELLI = MISOGINA, OMOFOBA, RAZZISTA. Complimenti staff per aver scelto questa donna COSÌ elegante! #gfvip… - bellalilli161 : RT @Corriere: Ricciarelli, le uscite orrende e razziste su neri, disabili e gay sono inaccettabili sulla tv generalista -