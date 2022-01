Kalisto Samuray Del Sol | Ho rischiato di morire a causa del Covid

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Riapparso verso la fine del 2021 dopo essere stato licenziato dalla WWE,Del Sol sembra uno dei nomi candidati ad essere protagonista, fra USA e Messico, nel 2022. Ma c’è stato un momento, lo scorso anno, dove la Carriera e la vita del fusono state appese a un filo, adella Pandemia e del-19. “Hodi” In una recente intervista ad Azteca TV il Luchador ha raccontato di aver contratto illa scorsa estate, con conseguenze gravi e quasi mortali: “Stavo molto male, ho quasi avuto due volte l’infarto in ospedale, ad Agosto… ho perso 40 chili, non avevo energie, sono svenuto, ero su una sedia a rotelle . Ho pensato: è finita, sto per… Ilmi ha quasi ...