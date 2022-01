Juventus | occhi su Dembelé | sfida aperta con il Bayern Monaco

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Calciomercato: i bianconeri hanno sempre glipuntati su, ma sull’esterno ci sarebbe anche ilIlcontinua a seguire con grande attenzione la pistadel Barcellona. I bavaresi devono trovare un post Coman e hanno pensato all’esterno francese. L’attaccante è in scadenza di contratto e secondo L’Equipe potrebbe lasciare la Spagna. Germania tappa gradita qualora Coman non rinnovasse il contratto con il. Sul francese classe 1997, sempre bene ricordarlo, c’è anche l’interesse della Juve. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GarboeK : RT @unfair_play: I tifosi della Juventus hanno spostato le mascherine sugli occhi. #JuventusNapoli #JuveNapoli - RedaelliTommaso : RT @unfair_play: I tifosi della Juventus hanno spostato le mascherine sugli occhi. #JuventusNapoli #JuveNapoli - M1a1r9c2 : RT @unfair_play: I tifosi della Juventus hanno spostato le mascherine sugli occhi. #JuventusNapoli #JuveNapoli - artvworld : RT @unfair_play: I tifosi della Juventus hanno spostato le mascherine sugli occhi. #JuventusNapoli #JuveNapoli - TizianoG2 : RT @unfair_play: I tifosi della Juventus hanno spostato le mascherine sugli occhi. #JuventusNapoli #JuveNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus occhi

Sky Sport

... Napoli1 - Napoli2 - Torino, sull'impiego di tre azzurri in quarantena -e Napoli giocano ... gli spallettiani guidano con tutte le spie accese sul cruscotto:aperti, prudenza, ma anche ...L'esito è stato lo stesso " fuori bersaglio " ma è stato un piacere per glivedere una ... La, invece, è partita forte, sembrava voler spaccare il mondo e poi, come spesso le capita, si è ...Dopo la pantomima della Lega Calcio e dei provvedimenti Asl accettati o disattesi, Befana amara per Allegri e tifosi bianconeri che non riescono ad avere la meglio su un Napoli decimato da COVID squal ...Juventus-Napoli, partita terminata con il punteggio di 1-1, continua a fare discutere. Ne ha parlato anche il giornalista Fabrizio Biasin.