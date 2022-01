Juventus-Napoli, il pareggio premia gli scommettitori: ecco perchè (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il pareggio tra Juventus e Napoli vevina dato a 3,50 dalle principali agenzie di scommesse. Juventus e Napoli non pareggiavano una sfida di Serie A dall’aprile 2017, mentre l’ultimo pareggio in casa dei bianconeri risaliva al maggio 2011. Nella sfida di oggi contro il Napoli, la Juventus ha ottenuto punti da situazione di svantaggio in casa per la prima volta in questa Serie A. Con 29 anni e 355 giorni di media, il Napoli ha schierato oggi contro la Juventus la sua formazione titolare più anziana nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A. Il Napoli è la seconda squadra in grado di effettuare più di 10 tiri allo Stadium contro la Juventus in un primo tempo di Serie A, dopo la Lazio ... Leggi su footdata (Di venerdì 7 gennaio 2022) Iltravevina dato a 3,50 dalle principali agenzie di scommesse.non pareggiavano una sfida di Serie A dall’aprile 2017, mentre l’ultimoin casa dei bianconeri risaliva al maggio 2011. Nella sfida di oggi contro il, laha ottenuto punti da situazione di svantaggio in casa per la prima volta in questa Serie A. Con 29 anni e 355 giorni di media, ilha schierato oggi contro lala sua formazione titolare più anziana nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A. Ilè la seconda squadra in grado di effettuare più di 10 tiri allo Stadium contro lain un primo tempo di Serie A, dopo la Lazio ...

