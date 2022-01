Juventus - Napoli: il caso Rrahmani, Lobotka e Zielinski: la situazione (Di venerdì 7 gennaio 2022) Juventus - Napoli potrebbe avere degli strascichi. Dopo una vigilia caldissima nella quale è stata l'incertezza a farla da padrona visti i casi da Covid - 19 nelle file dei partenopei e il temuto stop ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022)potrebbe avere degli strascichi. Dopo una vigilia caldissima nella quale è stata l'incertezza a farla da padrona visti i casi da Covid - 19 nelle file dei partenopei e il temuto stop ...

Advertising

DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - EnricoTurcato : La Juventus contro chi la precede in classifica Pareggio con Inter fuori Pareggio con Milan in casa Sconfitta con… - capuanogio : In campo ottimo #Napoli, pareggio meritatissimo e partita da applausi. La #Juventus ha fatto troppo poco per vincer… - Mdwiprasetyo : RT @SiaranBolaLive: FT #SerieA Milan 3-1 Roma Sassuolo 1-1 Genoa Sampdoria 1-2 Cagliari Lazio 3-3 Empoli Spezia 1-2 Hellas Verona Juventus… - soffemenne : RT @unfair_play: Juventus-Napoli, i bianconeri valutano un ricorso per la presenza di tre giocatori che non sarebbero dovuti essere in camp… -