Juventus-Napoli 1-1: il film della partita dello ‘Stadium’ | VIDEO (Di venerdì 7 gennaio 2022) Juventus-Napoli 1-1 all'Allianz Stadium: apre Dries Mertens, pari di Federico Chiesa. Le foto più belle del posticipo del 20° turno di Serie A Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 gennaio 2022)1-1 all'Allianz Stadium: apre Dries Mertens, pari di Federico Chiesa. Le foto più belle del posticipo del 20° turno di Serie A

Advertising

DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - EnricoTurcato : La Juventus contro chi la precede in classifica Pareggio con Inter fuori Pareggio con Milan in casa Sconfitta con… - juventusfc : Su @JuventusTV gli highlights di #JuveNapoli ?? Qui ? - rafelez : RT @unfair_play: Juventus-Napoli, i bianconeri valutano un ricorso per la presenza di tre giocatori che non sarebbero dovuti essere in camp… - JedHemlock : RT @unfair_play: Juventus-Napoli, i bianconeri valutano un ricorso per la presenza di tre giocatori che non sarebbero dovuti essere in camp… -