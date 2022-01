Juventus, Morata ha chiesto al club di lasciarlo partire: il Barcellona insiste (Di venerdì 7 gennaio 2022) Allegri è stato chiaro: Alvaro Morata a gennaio non si muoverà da Torino. Ma complice un rendimento non esaltante, in realtà la Juventus sta ancora pensando di lasciarlo partire se potrà arrivare a Mauro Icardi per sostituirlo. Secondo Sport, il Barcellona sarebbe ancora interessato a prelevare l’attaccante spagnolo, e lo stesso centravanti avrebbe manifestato al club bianconero la volontà di andar via a tutti i costi. Prima però servirà rimpiazzarlo con l’argentino del Psg, poi potrà effettivamente andar via, ricordando come il giocatore sia di proprietà dell’Atletico Madrid e dunque la trattativa dovrà passare anche dai colchoneros. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Allegri è stato chiaro: Alvaroa gennaio non si muoverà da Torino. Ma complice un rendimento non esaltante, in realtà lasta ancora pensando dise potrà arrivare a Mauro Icardi per sostituirlo. Secondo Sport, ilsarebbe ancora interessato a prelevare l’attaccante spagnolo, e lo stesso centravanti avrebbe manifestato albianconero la volontà di andar via a tutti i costi. Prima però servirà rimpiazzarlo con l’argentino del Psg, poi potrà effettivamente andar via, ricordando come il giocatore sia di proprietà dell’Atletico Madrid e dunque la trattativa dovrà passare anche dai colchoneros. SportFace.

