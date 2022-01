Juventus, Khedira: “Tolti Bonucci e Chiellini la squadra non ha leader” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sami Khedira ha commentato l’attuale momento della Juventus. L’ex centrocampista tedesco ha parlato con i giornalisti in collegamento con la Fifa in occasione dell’annuncio finale dei candidati ai Best Awards 2021. Queste le sue parole: “Sono un tifoso bianconero e sono un po’ triste. Due o tre anni fa la Juve ha cambiato un po’ l’idea del calcio e dei giocatori, hanno sbagliato ma ora stanno cercando di recuperare. Non hanno giocato male ma non hanno segnato tanti gol e questo è il grande problema. Hanno perso Cristiano Ronaldo che ha segnato tanti gol per questa squadra. C’è una squadra completamente nuova, con giocatori giovani, senza tanta esperienza, manca equilibrio, credo non ci siano dei leader, Tolti Chiellini e Bonucci, ma a centrocampo non ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Samiha commentato l’attuale momento della. L’ex centrocampista tedesco ha parlato con i giornalisti in collegamento con la Fifa in occasione dell’annuncio finale dei candidati ai Best Awards 2021. Queste le sue parole: “Sono un tifoso bianconero e sono un po’ triste. Due o tre anni fa la Juve ha cambiato un po’ l’idea del calcio e dei giocatori, hanno sbagliato ma ora stanno cercando di recuperare. Non hanno giocato male ma non hanno segnato tanti gol e questo è il grande problema. Hanno perso Cristiano Ronaldo che ha segnato tanti gol per questa. C’è unacompletamente nuova, con giocatori giovani, senza tanta esperienza, manca equilibrio, credo non ci siano dei, ma a centrocampo non ...

Advertising

sportface2016 : #Juventus, Sami #Khedira: 'Tolti #Bonucci e #Chiellini la squadra non ha leader' - KanonGemini_ : @23PierMorra88 @gobbissimoio il rinnovo di scellerato di Rugani lo fece Marotta, nell'anno in cui andò via dalla Ju… - SilverErLucano : Juventus 2015 2016 Allenatore:Max Allegri Arrivano Cuadrado,Mandzukic,Khedira,Alex Sandro e un argentino dal Palerm… - AndreaM68745807 : @armagio @ValerioClari Alla Juventus aveva proprietà solida alle spalle e di strafalcioni ne ha fatti: Del Neri il… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Khedira Mercato: una Juve passata dalle stelle alle... stalle ... risultato è spesso in panchina dietro a Pjanic e Bentancur o Khedira. Così si arriva all'attacco, ... il giocatore che porterebbe a suon di reti la Juventus a vincere la tanto agoniata Champions League ...

Dopo Calhanoglu e Onana l'Inter punta un altro parametro zero - Top News Pirlo, Pogba , Khedira, Dani Alves, Emre Can: che hanno in comune tutti questi giocatori? Sono alcuni dei colpi presi a parametro zero da Marotta quando era alla Juventus. L'attuale dg dell'Inter è sempre stato un ...

Calcio: Khedira, 'problema Juve è di personalità' Il Sannio Quotidiano Calcio: Khedira, ‘problema Juve è di personalità’ Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Come vedo la Juventus? Sono un tifoso della Juventus e sono un po’ triste. 2-3 anni fa la Juve ha cambiato un po’ l’idea del calcio e dei giocatori, hanno sbagliato ma ora ...

Calcio: Khedira, ‘Italia favorita per andare ai Mondiali, assenza sarebbe disastro’ Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “L’Italia andrà ai Mondiali? Penso che l’Italia sia la favorita, non solo per una questione di qualità ma di quanta pressione devi gestire, non è facile quando ti devi quali ...

... risultato è spesso in panchina dietro a Pjanic e Bentancur o. Così si arriva all'attacco, ... il giocatore che porterebbe a suon di reti laa vincere la tanto agoniata Champions League ...Pirlo, Pogba ,, Dani Alves, Emre Can: che hanno in comune tutti questi giocatori? Sono alcuni dei colpi presi a parametro zero da Marotta quando era alla. L'attuale dg dell'Inter è sempre stato un ...Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Come vedo la Juventus? Sono un tifoso della Juventus e sono un po’ triste. 2-3 anni fa la Juve ha cambiato un po’ l’idea del calcio e dei giocatori, hanno sbagliato ma ora ...Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “L’Italia andrà ai Mondiali? Penso che l’Italia sia la favorita, non solo per una questione di qualità ma di quanta pressione devi gestire, non è facile quando ti devi quali ...