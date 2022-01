Juventus, Icardi sempre nel mirino: il piano di Cherubini (Di venerdì 7 gennaio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano Icardi, con Cherubini che avrebbe un piano in mente Tuttosport fa il punto oggi sul mercato della Juve. Bianconeri sempre in cerca di un centravanti che sopperisca all’assenza dei gol, che continuano a latitare anche col nuovo anno. Il primo nome sulla lista, come ormai noto, è quello di Mauro Icardi. Il piano di Cherubini è chiaro: il ds vuole avere le “mani libere” in estate per puntare a uno tra Vlahovic e Scamacca e non andrà quindi a rilevare a titolo definitivo l’argentino. Prestito secco o, al massimo, con diritto di riscatto: il PSG cederà? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Calciomercato: i bianconeri non mollano, conche avrebbe unin mente Tuttosport fa il punto oggi sul mercato della Juve. Bianconeriin cerca di un centravanti che sopperisca all’assenza dei gol, che continuano a latitare anche col nuovo anno. Il primo nome sulla lista, come ormai noto, è quello di Mauro. Ildiè chiaro: il ds vuole avere le “mani libere” in estate per puntare a uno tra Vlahovic e Scamacca e non andrà quindi a rilevare a titolo definitivo l’argentino. Prestito secco o, al massimo, con diritto di riscatto: il PSG cederà? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, l'attesa è (quasi) finita: si scioglie il nodo Icardi. E con Morata patto di ferro - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Primo sondaggio per #Icardi del @PSG_inside - MarcelloChirico : La #Juventus ha proposto al @PSG_inside per #Icardi prestito oneroso di 5mln fino a giugno ( quelli recuperati da '… - gilnar76 : Icardi Juve, si va avanti: Cherubini ha un piano in mente #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - tuttosport : Morata al #Barcellona e #Icardi alla Juve? Nuove indiscrezioni dalla #Spagna -