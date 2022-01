Juventus | Chiellini guarito dal Covid | tampone negativo e isolamento finito

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Giorgiodal-19. Il difensore dellasi è sottoposto a unmolecolare e ha dato esito. Dunque non è più sottoposto al regime die potrà tornare ad allenarsi con il gruppo bianconero agli ordini di Allegri, potendo già essere convocato per la Roma e di sicuro contro l’Inter in Supercoppa Italiana: “Giorgioha effettuato il controllo con test diagnostico () per-19 con esito. Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime disi unirà alla squadra domani al JTC”. SportFace.

Tampone negativo, Giorgioè guarito dal Covid: e torna così a disposizione di Massimiliano Allegri per la Roma. Il capitano bianconero era risultato positivo al primo giorno di rientro alla Continassa, rimandato nel ...Sami Khedira ha commentato l'attuale momento della. L'ex centrocampista tedesco ha parlato con i giornalisti in collegamento con la Fifa in ... credo non ci siano dei leader, toltie ..."Giorgio Chiellini ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento ...Ascolta la versione audio dell'articolo L’ex Juve Khedira ha parlato della situazione dei bianconeri in questa stagione. Le dichiarazioni del tedesco Sami Khedira, intervistato in occasione dell’annun ...