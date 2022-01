Juventus | Chiellini è guarito dal Covid | a disposizione contro la Roma

Advertising

GiovaAlbanese : ? #Chiellini è guarito dal Covid-19, torna a disposizione per la Roma. #Juventus @Gazzetta_it - Gazzetta_it : Chiellini guarito dal Covid. Allegri ritrova anche Pellegrini e Kaio. #Juve - DiMarzio : .@juventusfc | Giorgio #Chiellini si è negativizzato: il comunicato del club bianconero - ilariadituccio : RT @GiovaAlbanese: ? #Chiellini è guarito dal Covid-19, torna a disposizione per la Roma. #Juventus @Gazzetta_it - egidio_gialdini : Giorgio CHIELLINI ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo ed è pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Chiellini

Come comunicato dalla stessaattraverso una nota diffusa sul proprio sito 'Giorgioha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid - 19 con esito negativo. Il ...Sami Khedira , ex centrocampista della, ha parlato in occasione dei Best Fifa Awards 2021 . In videoconferenza con i giornalisti ... toltie Bonucci. De Ligt è uno dei leader, ma deve ...Massimiliano Allegri recupera una pedina importante in vista dell'imminente e delicata sfida contro la Roma. Il capitano dei bianconeri Giorgio Chiellini è infatti risultato negativo ...Buone notizie per Allegri in vista dello scontro con la Roma: in difesa si rivedrà capitan Chiellini, guarito dal Covid-19 ...