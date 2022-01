Juve-Napoli | pronto il ricorso! La notizia

(Di venerdì 7 gennaio 2022)ntus-continua a generare polemiche. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, lantus starebbe valutando la possibilità di presentare ricorso in virtù della decisione deldi schierare Zielinski, Lobotka e Rrahmani, nonostante il divieto imposto dall‘ASL2. I tre giocatori infatti, erano stati fermati dall’autorità campana poichè sprovvisti di terza dose e contatti stretti di Mario Rui e Meret, entrambi positivi. “Ilha preso una decisione: ha schierato Zielinski, Lobotka e Rrahmani, convinto di fare la cosa giusta, nel rispetto delle norme del protocollo ancora in vigore. Ma il famoso protocollo FIGC dice che i tesserati negativi ma in quarantena possono uscire per recarsi a giocare ed allenarsi. Così è. E vediamo oggi le ...

Reazioni miste dei giocatori delladopo l'1 - 1 in casa con il. C'è chi è deluso perché voleva iniziare l'anno con una vittoria, che avrebbe significato avvicinare chi sta davanti "in primis " chi già guarda avanti ...Juventus esi annullano e non vanno oltre un 1 - 1 nell'equilibratissimo big match valevole per la prima giornata del girone di ritorno. Il commento dello storico e tifoso bianconero Giovanni De Luna per ...SERIE A - La squadra campana, nonostante le assenze pesanti, ha ben figurato a Torino. Juventus con diversi problemi tecnici.La Repubblica dedica spazio al pareggio di Torino tra Juventus e Napoli, per 1-1, firmato dai gol di Mertens e Chiesa: "Il pareggio ha il sapore dell'impresa. Il Napoli conquista un punto prezioso all ...