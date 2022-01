Juve Napoli | che ritorno per Chiesa | i quotidiani lo esaltano

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 gennaio 2022)con gol perin, dopo esser stato fuori dal terreno di gioco per diverso tempo a causa di un infortunio Deludente 1-1 quello racimolato ieri dallaallo Stadium contro il. Bianconeri salvati nella ripresa da Federico, giunto alla seconda rete in campionato, la prima al suodall’infortunio. Tutti i giornali in edicola oggi sono quindi concordi nel promuovere lui come migliore in campo tra le fila dei padroni di casa. “Unbenedetto” per Tuttosport, che gli dà un 7. Voto confermato dal Corriere dello Sport, che lo giudica come “una scarica elettrica” per la squadra di Allegri. 7 ripreso anche dalla Gazzetta dello Sport, che esalta “il motore della”, ...