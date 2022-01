Juve, Dybala: 'Il pareggio non ci basta, pensiamo alla Roma' (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Un pareggio che non ci basta: pensiamo già a domenica, grazie per il vostro supporto". Così Paulo Dybala commenta sui social l'1 - 1 ottenuto con il Napoli nella sfida di ieri sera all'Allianz ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) "Unche non cigià a domenica, grazie per il vostro supporto". Così Paulocommenta sui social l'1 - 1 ottenuto con il Napoli nella sfida di ieri sera all'Allianz ...

Advertising

_Morik92_ : Anno nuovo, #Juve vecchia. Prestazione bianconera da ??, baricentro basso e troppa sterilità in attacco. Al #Napoli… - forumJuventus : ??Primo cambio per la Juve OUT Bernardeschi IN Dybala #JuveNapoli 1-1 - SkySport : Juventus, Dybala pronto il rinnovo del contratto: si attende il Cda di febbraio #SkySport #SkySerieA #SerieA… - juve_magazine : JUVENTUS - Dybala: 'Pensiamo già a domenica', Bernardeschi: 'Un punto non ci basta', Cuadrado: 'Continuiamo a lotta… - GiuseppeConi1 : @NonSoloJuve E sappiamo bene che a parti invertite si sarebbe parlato solo di questi episodi, con migliaia di movio… -