Juve: 28 gol in 20 gare, il peggior attacco del millennio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il viaggio della Juve alla ricerca del gol affonda inevitabilmente le sue radici nella tarda estate, quando Ronaldo, a campionato appena iniziato, comunicò la sua decisione di salutare la Juve e l'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il viaggio dellaalla ricerca del gol affonda inevitabilmente le sue radici nella tarda estate, quando Ronaldo, a campionato appena iniziato, comunicò la sua decisione di salutare lae l'...

EnricoTurcato : Da giugno 2020, le punizioni dirette della Juve (tutte le comp). Un gol su 57 tentativi ? ? ? ? ? Ronaldo vs Tor… - Paolo_Bargiggia : Se la @juventusfc non riesce nemmeno a vincere in casa contro un mezzo @sscnapoli (11 assenti) e Spalletti a casa,… - pisto_gol : Juv-Nap 1:1 Napoli con il gioco,Juve con i singoli: risultato finale giusto. Napoli avanti con Mertens (23’) che c… - Domenico1oo777 : RT @AntonioCorsa: Gli xG (elaborazione Understat) della Juve col Napoli, presi singolarmente. Visto che oggi li cita chiunque, vi offro uno… - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Juve: 28 gol in 20 gare, il peggior attacco del millennio -