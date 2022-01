John Deere porta al CES 2022 il primo trattore autonomo: come nel film Interstellar, l’agricoltore lo comanda da remoto – [VIDEO] (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le sorprese del CES 2022 non sono ancora finite. Questa è la volta di John Deere, che ha presentato un trattore che lavora senza pilota a bordo. Il trattore autonomo di John Deere, 06/01/2022 – ComputerMagazine.itSembra che, quest’anno, il Consumer Electronics Show sia iniziato nel migliore dei modi, lasciando tutti a bocca aperta. Malgrado alcune novità fossero state anticipate dalle aziende nei mesi scorsi, l’effetto sorpresa non manca. Il susseguirsi degli annuali trade show organizzati dalla Consumer Technology Association (CTA) scandisce i passi che compie il mondo della tecnologia verso il futuro. Tale futuro, ci si aspetta (da sempre) sia governato dalla robotica. Di certo, ci hanno messo più tempo del voluto ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le sorprese del CESnon sono ancora finite. Questa è la volta di, che ha presentato unche lavora senza pilota a bordo. Ildi, 06/01/– ComputerMagazine.itSembra che, quest’anno, il Consumer Electronics Show sia iniziato nel migliore dei modi, lasciando tutti a bocca aperta. Malgrado alcune novità fossero state anticipate dalle aziende nei mesi scorsi, l’effetto sorpresa non manca. Il susseguirsi degli annuali trade show organizzati dalla Consumer Technology Association (CTA) scandisce i passi che compie il mondo della tecnologia verso il futuro. Tale futuro, ci si aspetta (da sempre) sia governato dalla robotica. Di certo, ci hanno messo più tempo del voluto ...

