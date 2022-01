Jessica, significato e origine del nome (Di venerdì 7 gennaio 2022) Jessica non ha origini antiche, dato che venne usato per la prima volta da William Shakespeare nell’opera teatrale Il mercante di Venezia, in cui il personaggio di Jessica è la figlia del mercante ebreo Shylock. Probabilmente lo scrittore e drammaturgo inglese lo ideò basandosi sul nome di Isca, una figlia di Haran, fratello di Abramo, citata nell’Antico Testamento, il cui nome affonda le proprie radici nell’ebraico Yiskah (????????), adattato in greco biblico come Ieskha e in latino in Jesca; proprio quest’ultima forma era usata ai tempi di Shakespeare. Generalmente il significato del nome viene interpretato come “osservare”, “contemplare”, oppure “essi guardano” o “egli contempla”. Il nome è stato il più popolare durante gli anni ’80 e ’90 negli Stati Uniti, ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 7 gennaio 2022)non ha origini antiche, dato che venne usato per la prima volta da William Shakespeare nell’opera teatrale Il mercante di Venezia, in cui il personaggio diè la figlia del mercante ebreo Shylock. Probabilmente lo scrittore e drammaturgo inglese lo ideò basandosi suldi Isca, una figlia di Haran, fratello di Abramo, citata nell’Antico Testamento, il cuiaffonda le proprie radici nell’ebraico Yiskah (????????), adattato in greco biblico come Ieskha e in latino in Jesca; proprio quest’ultima forma era usata ai tempi di Shakespeare. Generalmente ildelviene interpretato come “osservare”, “contemplare”, oppure “essi guardano” o “egli contempla”. Ilè stato il più popolare durante gli anni ’80 e ’90 negli Stati Uniti, ...

Advertising

Savy0312 : @paolamontef @letterstohaz Conosci il significato del termine massacrato? Su un ora e mezza di discorsi su la qualu… - c53anna : RT @btssbyjyeybsstb: Per ricordare a Katia il vero significato di VIP. Per me le persone davvero importanti sono quelle che hanno cambiato… - btssbyjyeybsstb : Per ricordare a Katia il vero significato di VIP. Per me le persone davvero importanti sono quelle che hanno cambia… -