Jessica Selassiè lancia l’ultimatum agli autori del GF Vip | “Me ne vado se non punite la Ricciarelli”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Altra grana intorno al reality del Grande Fratello Vip. Dopo l’annuncio degli ex gieffini, pronti a raggiungere il palco dello studio in caso di mancato provvedimento nei confronti di Katiae il popolo del web in fermento (su Twitter spopola l’hashtag #fuoriKatia), arriva un altro avvertimento:la più grande delle principesse, ha annunciato che lascerà il reality senza una punizione contro la soprano. Parlando con Miriana Trevisan ha dichiarato: “Io mi alzo in piedi e me ne, Miriana, ti giuro, io lo faccio”. “Se anche questa gliela fanno passare..” ha commento perplessa la Trevisan che ha affermato, tra l’altro, di non voler più parlare con la lirica per la gravità delle frasi rivolte a Lulù. “Vai a scuola tu, al tuo Paese vai a scuola, che forse non t’hanno insegnato ...