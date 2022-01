Italo scrive al Governo: "Intervenite, rischio tagli a servizi e lavoro" (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e occupazionale delle imprese ferroviarie a mercato è assolutamente necessario un tempestivo intervento del Governo” con “misure di sostegno economico quali lo sconto sul canone di accesso all’infrastruttura e l’erogazione di fondi di compensazione del danno subito”. Italo scrive una lettera al Governo alla luce della situazione di calo della domanda e aumento dei costi. Le imprese ferroviarie, si avverte nella lettera, “in assenza di intervento si vedrebbero costrette ad adottare” anche “misure drastiche” con “impatti sul servizio al cittadino e sul livello occupazionale”. La lettera di Italo è firmata dal ceo della società Gianbattista La Rocca ed è stata inviata ai Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e per conoscenza ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e occupazionale delle imprese ferroviarie a mercato è assolutamente necessario un tempestivo intervento del” con “misure di sostegno economico quali lo sconto sul canone di accesso all’infrastruttura e l’erogazione di fondi di compensazione del danno subito”.una lettera alalla luce della situazione di calo della domanda e aumento dei costi. Le imprese ferroviarie, si avverte nella lettera, “in assenza di intervento si vedrebbero costrette ad adottare” anche “misure drastiche” con “impatti sulo al cittadino e sul livello occupazionale”. La lettera diè firmata dal ceo della società Gianbattista La Rocca ed è stata inviata ai Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e per conoscenza ...

