(Di venerdì 7 gennaio 2022) Le parole del ct dell', Roberto: ""Tocca a noi togliere le castagne dal fuoco, ma quello che abbiamo fatto in estate non è casuale"

Advertising

Mediagol : Italia, Mancini: “Magari vinceremo il Mondiale con un rigore di Jorginho” - Fprime86 : RT @sportmediaset: Italia, #Mancini: 'Mondiale? Dobbiamo crederci, magari lo vinciamo con un rigore di Jorginho...' #SportMediaset https:/… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'Rigori sbagliati da Jorginho? Magari vinciamo il Mondiale grazie a lui' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'Rigori sbagliati da Jorginho? Magari vinciamo il Mondiale grazie a lui' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'Rigori sbagliati da Jorginho? Magari vinciamo il Mondiale grazie a lui' -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Mancini

- Il ct dell'Robertoha parlato a SportWeek , settimanale della Gazzetta dello Sport , ritornando sugli spareggi del prossimo Marzo.ha ricordato i migliori ......2020 /- Spagna / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: gol Jorginho La Gazzetta dello Sport di oggi ha riportato alcune delle dichiarazioni che il ct della Nazionale Roberto...Roberto Mancini punta all’obiettivo Mondiale e assolve Jorginho ... entrati nell’anno degli storici e inediti Mondiali 2022 in Qatar. Purtroppo l’Italia non è ancora sicura di partecipare perché, dopo ...Quote Serie A 21a giornata, continua il campionato di calcio italiano con un turno molto interessante con Roma-Juve e Inter-Lazio.