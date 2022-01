Italia in lutto, è morta all’improvviso l’amata cantante e attrice italiana (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Si è spenta nella notte fra il 6 e il 7 gennaio, dopo che già nella giornata di ieri le notizie sulla sua morte erroneamente si rincorrevano, l’attrice, cantante e showgirl Gloria Piedimonte, conosciuta soprattutto come la «Guapa» della trasmissione «Discoring». A confermare la sua scomparsa è stato il figlio Giovanni con un lungo e commosso post su Facebook: «Allo scoccare quasi della mezzanotte ho ricevuto la telefonata che ci ha annunciato che Gloria Piedimonte, mia madre, moglie di un uomo straordinario, artista, amica di molti ed icona dello spettacolo ci ha lasciato. Io so chi era mia madre, so i demoni che l’affliggevano. Devo scrivere ora poiché mi conosco, la vita mi ha indurito e ho paura che questo dolore, se non lo tiro fuori ora, non uscirà mai più», ha esordito il ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Si è spenta nella notte fra il 6 e il 7 gennaio, dopo che già nella giornata di ieri le notizie sulla sua morte erroneamente si rincorrevano, l’e showgirl Gloria Piedimonte, conosciuta soprattutto come la «Guapa» della trasmissione «Discoring». A confermare la sua scomparsa è stato il figlio Giovanni con un lungo e commosso post su Facebook: «Allo scoccare quasi della mezzanotte ho ricevuto la telefonata che ci ha annunciato che Gloria Piedimonte, mia madre, moglie di un uomo straordinario, artista, amica di molti ed icona dello spettacolo ci ha lasciato. Io so chi era mia madre, so i demoni che l’affliggevano. Devo scrivere ora poiché mi conosco, la vita mi ha indurito e ho paura che questo dolore, se non lo tiro fuori ora, non uscirà mai più», ha esordito il ...

