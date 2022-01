Istat | crescono reddito e consumi famiglie | cala risparmio

Advertising

Cala il deficit pubblico nel terzo trimestre , per effetto di un aumento delle entrate, che ha più che compensato l'aumento delle uscite. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell', che che rileva un deficit al 6,2% del PIL rispetto al 9,8% del terzo trimestre 2020. Il saldo primario (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un'incidenza ..."Il reddito disponibile delle famiglie e il loro potere d'acquisto sono cresciuti sensibilmente - spiega l'- , mentre la crescita sostenuta dei consumi finali ha generato una flessione della ...(Teleborsa) - Cala il deficit pubblico nel terzo trimestre, per effetto di un aumento delle entrate, che ha più che compensato l'aumento delle uscite. E' quanto emerge dall'ultimo ...Lo rileva l’Istat. La propensione al risparmio delle famiglie e’ stata pari all’11,0%, in diminuzione di 1,6 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. “Il reddito disponibile delle famiglie ...