Istat | crescono reddito e consumi delle famiglie | cala il risparmio

ROMA – Nel terzo trimestre del 2021 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,8% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti del 3,6%. Lo rileva l'Istat. La propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all'11,0%, in diminuzione di 1,6 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. "Il reddito disponibile delle famiglie e il loro potere d'acquisto sono cresciuti sensibilmente – spiega l'Istat – mentre la crescita sostenuta dei consumi finali ha generato una flessione della propensione al risparmio, rimasta tuttavia a livelli superiori a quelli registrati prima della crisi".

