Io speriamo che me la cavo: su Rete4 tornano gli indimenticabili Lina Wertmüller e Paolo Villaggio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Venerdì 7 gennaio 2022 su Rete4 torna a fare compagnia al pubblico una commedia della grande regista Lina Wertmüller. Il canale Mediaset intende ricordare l’apprezzata artista a qualche mese dalla scomparsa con la messa in onda del film culto dal titolo Io speriamo che me la cavo, dove a recitare nei panni del protagonista vi era un iconico Paolo Villaggio. L’attore interpreta il professore ligure Marco Tullio Sperelli che finisce per errore ad insegnare in una scuola elementare nel napoletano dove farà i conti con tutti i retaggi di quell’ambiente: dalla disorganizzazione, ai genitori assenti fino alla criminalità. La trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda oggi su Rete4 a partire dalle ore 21:20 circa. Io speriamo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Venerdì 7 gennaio 2022 sutorna a fare compagnia al pubblico una commedia della grande regista. Il canale Mediaset intende ricordare l’apprezzata artista a qualche mese dalla scomparsa con la messa in onda del film culto dal titolo Ioche me la, dove a recitare nei panni del protagonista vi era un iconico. L’attore interpreta il professore ligure Marco Tullio Sperelli che finisce per errore ad insegnare in una scuola elementare nel napoletano dove farà i conti con tutti i retaggi di quell’ambiente: dalla disorganizzazione, ai genitori assenti fino alla criminalità. La trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda oggi sua partire dalle ore 21:20 circa. Io...

Advertising

riotta : Vera, cronica, 'malattia' @pdnetwork è sempre stata l'incistarsi delle vecchie culture Pci e Dc in cordate che comb… - tancredipalmeri : Che dirvi. Buon 2022, speriamo ci sorprenda con il sorriso tipo così: - fattoquotidiano : Luigi Negri morto, l’arcivescovo ciellino disse: “Speriamo che con Bergoglio la Madonna faccia il miracolo come ave… - peiskas : Sto aspettando le amiche in piazzetta che freddo speriamo si muovino - LMillanista : @DomNardo48 @FrancescoOrdine L’ironia invece non riesco a spiegargliela con un disegnino… Comunque battute a part… -