Io speriamo che me la cavo: la figlia di Lina Wertmuller ha un cameo nel film (Di venerdì 7 gennaio 2022) Maria Zulima Job, ovvero la figlia di Lina Wertmuller e di Enrico Job, nata da una relazione extraconiugale di quest'ultimo, ha un cameo in Io speriamo che me la cavo. La figlia di Lina Wertmuller, Maria Zulima Job, ha un cameo in Io speriamo che me la cavo: celeberrima pellicola del 1992 diretta dalla stessa Wertmüller, interpretata dal grande Paolo Villaggio e liberamente tratta dall'omonimo libro di Marcello D'Orta. Maria, in realtà, è stata presente in ogni singolo film dei genitori anche se in seguito non ha deciso di seguire le loro orme e da adulta ha abbandonato il mondo del cinema. "La bimba che gattona in 'Io speriamo che me la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 gennaio 2022) Maria Zulima Job, ovvero ladie di Enrico Job, nata da una relazione extraconiugale di quest'ultimo, ha unin Ioche me la. Ladi, Maria Zulima Job, ha unin Ioche me la: celeberrima pellicola del 1992 diretta dalla stessa Wertmüller, interpretata dal grande Paolo Villaggio e liberamente tratta dall'omonimo libro di Marcello D'Orta. Maria, in realtà, è stata presente in ogni singolodei genitori anche se in seguito non ha deciso di seguire le loro orme e da adulta ha abbandonato il mondo del cinema. "La bimba che gattona in 'Ioche me la ...

Advertising

riotta : Vera, cronica, 'malattia' @pdnetwork è sempre stata l'incistarsi delle vecchie culture Pci e Dc in cordate che comb… - tancredipalmeri : Che dirvi. Buon 2022, speriamo ci sorprenda con il sorriso tipo così: - fattoquotidiano : Luigi Negri morto, l’arcivescovo ciellino disse: “Speriamo che con Bergoglio la Madonna faccia il miracolo come ave… - SoniaSueiro1 : @GrandeFratello Speriamo che si dica quello che a detto ieri sera la Signora Ricciarelli verso Nataly, sul camionis… - Valerio67313912 : @Enzo_2095 Non a gennaio Per botman tra l altro credo sia roba vecchia.. Dell estate.. Credo verrà un cc polifunzio… -