“Io e Federica Pellegrini ” Massimiliano Rosolino e la Divina | l’ex nuotatore vuota il sacco

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tra gli ospiti di Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 nella puntata di sabati 8 gennaio c’èè ormai un volto noto della tv. Dopo la partecipazione a Ballando con le stelle ha trovato l’amore con la ballerina Natalia Titova. L’unione tra i due resiste ormai dal 2006 anche se non hanno mai sentito il bisogno di sposarsi. I due hanno avuto due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sidney, nate rispettivamente nel 2011 e 2013. In precedenza era stato legato a Roberta Capua, ex Miss Italia, per 9 anni. Ma il gossip si è interessato asoprattutto per il flirt con, la “” del nuoto italiano che di recente ha dato l’addio all’attività sportiva. ...