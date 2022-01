Inzaghi ritrova Dzeko | tampone negativo per il bosniaco

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 7 gennaio 2022) SimoneEdinBuone notizie per Simonein vista del match di domenica contro la Lazio. Edinè risultatoale già oggi si è allenato – individualmente – in quel di Appiano Gentile. L’attaccantesarà dunque disponibile per la sfida contro i biancocelesti. Per lui facile pensare ad impiego nella seconda parte del match che funga da rodaggio in vista della partita di Supercoppa Italiana contro la Juventus in programma, sempre a San Siro, per mercoledì 12 gennaio. L'articolo proviene da intermagazine.