Inter | Dzeko negativo | si attende esito secondo tampone per averlo a disposizione per la Lazio

Edin Dzeko torna negativo e oggi si allenerà in solitaria siccome è in attesa dell'esito del secondo tampone Edin Dezko ha effettuato un tampone rapido che è risultato negativo. L'attaccante dell'Inter si allenerà da solo in attesa dell'esito dell'esito del molecolare. Domani si saprà dunque se il bosniaco sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida contro la Lazio del weekend. Questo quanto arriva dalla fonte Inter News 24.

