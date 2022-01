(Di venerdì 7 gennaio 2022) Soldati russi arrivano in Kazakistan su richiesta del presidente Qasym-Jomart Toqaev, vietati i matrimoni minorili nelle Filippine, uccisi due giornalisti nella capitale haitiana Port-au-Prince. Leggi

Advertising

simofons : Intanto il buon governo Draghi ha preso 575 milioni di euro destinati alla bonifica dell'ex Ilva e li ha infilati d… - VanessaCorini : RT @AllertaMedia: Siamo davanti al più patetico PdC che il Paese ricordi, pronto ormai a chiudere nel più ridicolo e pericoloso dei modi un… - Agenzia_Ansa : Il rapporto Deficit/Pil cala al 6,2% nel terzo trimestre dal 9,8% del 2020. 'L'aumento delle entrate ha più che com… - MASSolid1 : @mamo75r @Lifelina191 @martino_deidda Intanto in queste tabelle per quanto riguarda il covid se n'è accertata solo… - modamanager : RT @AllertaMedia: Siamo davanti al più patetico PdC che il Paese ricordi, pronto ormai a chiudere nel più ridicolo e pericoloso dei modi un… -

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel

Internazionale

pomeriggio del 7 gennaio è atteso un suo intervento pubblico.la Russia e i suoi alleati, scrive l'agenzia Bloomberg, hanno inviato nuove truppe per reprimere le tensioni, con l'impiego ...Arrivate le truppe da Moscail ministero dell'Interno kazako ha fornito, nella mattina del 7 gennaio, un aggiornamento sulle proteste scoppiatePaese e le azioni di repressione attuate ...FERRARA. Il difensore solido, esperto, atteso è stato ufficializzato ieri: Biagio Meccariello ha firmato (fino al 30 giugno 2024). Nessuna sorpresa, in quanto l’affare era nell ...Soldati russi arrivano in Kazakistan su richiesta del presidente Qasym-Jomart Toqaev, vietati i matrimoni minorili nelle Filippine, uccisi due giornalisti nella capitale haitiana Port-au-Prince. Leggi ...