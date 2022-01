Insigne al Toronto, oggi la firma: la reazione del Napoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Napoli dirà addio a Lorenzo Insigne a fine stagione. Ma lo farà virutalmente già nella serata di quest’oggi. È previsto l’incontro definitivo tra il Toronto e l’attaccante azzurro per apporre la firma sui contratti e confermare ufficialmente l’accordo (tra domani e lunedì anche l’annuncio ufficiale). Napoli Insigne (Getty Images)Calciomercato Napoli, alle 19 la firma di Insigne Secondo quanto riferisce Il Roma, alle 19 ci sarà l’incontro a Napoli tra Lorenzo Insigne e i dirigenti del Toronto per firmare il contratto. Con il permesso della società partenopea, sarà messo tutto nero su bianco e nei prossimi giorni sarà ufficializzato anche ai ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ildirà addio a Lorenzoa fine stagione. Ma lo farà virutalmente già nella serata di quest’. È previsto l’incontro definitivo tra ile l’attaccante azzurro per apporre lasui contratti e confermare ufficialmente l’accordo (tra domani e lunedì anche l’annuncio ufficiale).(Getty Images)Calciomercato, alle 19 ladiSecondo quanto riferisce Il Roma, alle 19 ci sarà l’incontro atra Lorenzoe i dirigenti delperre il contratto. Con il permesso della società partenopea, sarà messo tutto nero su bianco e nei prossimi giorni sarà ufficializzato anche ai ...

