In un appello duemila presidi chiedono la Dad. Ma il Governo non intende ascoltarli. Bianchi: “Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Anche i presidi si dicono d’accordo con la richiesta formulata dall’Anief, già a Natale, sulla necessità di riprendere la scuola con la Dad: più di 2mila hanno infatti aderito all’appello rivolto da un gruppo di dirigenti scolastici al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, per chiedere un posticipo di due settimane del rientro in classe previsto per lunedì, per permettere di vaccinare tutti gli alunni. I presidi sostengono che si tratta di una misura precauzionale in considerazione dell’alto numero dei contagi. “I dirigenti scolastici ci danno ragione, perché si rendono conto pure loro che non ci sono le condizioni per riaprire le classi in sicurezza. Se a pensarla così sono pure i collaboratori dei dirigenti scolastici e gli stessi studenti forse il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Anche isi dicono d’accordo con la richiesta formulata dall’Anief, già a Natale, sulla necessità di riprendere lacon la Dad: più di 2mila hanno infatti aderito all’rivolto da un gruppo di dirigenti scolastici al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al ministro dell’Istruzione, Patrizio, per chiedere un posticipo di due settimane del rientro in classe previsto per lunedì, per permettere di vaccinare tutti gli alunni. Isostengono che si tratta di una misura precauzionale in considerazione dell’alto numero dei contagi. “I dirigenti scolastici ci danno ragione, perché si rendono conto pure loro che non ci sono le condizioni per riaprire le classi in sicurezza. Se a pensarla così sono pure i collaboratori dei dirigenti scolastici e gli stessi studenti forse il ...

Advertising

Mega_Fauna : RT @LaNotiziaTweet: In un appello duemila presidi chiedono la #Dad. Ma il Governo non intende ascoltarli. Bianchi: “Nessun ripensamento sul… - fcolarieti : In un appello duemila presidi chiedono la Dad. Ma il Governo non intende ascoltarli. Bianchi: “Nessun ripensamento… - LaNotiziaTweet : In un appello duemila presidi chiedono la #Dad. Ma il Governo non intende ascoltarli. Bianchi: “Nessun ripensamento… - elvise1657 : RT @TgrRaiVeneto: Laura Biancato, dirigente dell'ITET 'Luigi Einaudi' è la prima firmataria dell'appello sottoscritto da oltre duemila suoi… - TgrRaiVeneto : Laura Biancato, dirigente dell'ITET 'Luigi Einaudi' è la prima firmataria dell'appello sottoscritto da oltre duemil… -