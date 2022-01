In Italia 108.304 nuovi casi Covid, 223 morti e tasso di positività del 22% (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - Sono 108.304 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 219.441 precedenti e i 144.243 di sette giorni fa. Un calo legato all'effetto del giorno festivo: i tamponi infatti sono 492.172, ben 650mila in meno rispetto al giorno prima, tanto che il tasso di positività schizza al 22% (era al 19,7%). I decessi sono 223 (ieri 198), per un totale di 138.697 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in netta crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 32 in più (ieri +39) con 120 ingressi del giorno, e salgono a 1.499, mentre i ricoveri ordinari sono 764 in più (ieri +463), 14.591 in totale. La regione con il maggior numero di casi oggi si conferma la Lombardia con 18.667 contagi, ... Leggi su agi (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - Sono 108.304 inelle 24 ore in, contro i 219.441 precedenti e i 144.243 di sette giorni fa. Un calo legato all'effetto del giorno festivo: i tamponi infatti sono 492.172, ben 650mila in meno rispetto al giorno prima, tanto che ildischizza al 22% (era al 19,7%). I decessi sono 223 (ieri 198), per un totale di 138.697 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in netta crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 32 in più (ieri +39) con 120 ingressi del giorno, e salgono a 1.499, mentre i ricoveri ordinari sono 764 in più (ieri +463), 14.591 in totale. La regione con il maggior numero dioggi si conferma la Lombardia con 18.667 contagi, ...

