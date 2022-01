In carcere per 37 anni con l’accusa di omicidio era innocente, ora è libero. Il testimone aveva mentito (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sta per concludersi l’incubo di Willie Stokes, uomo originario di Philadelphia che nel lontano 1984 fu accusato di omicidio di una donna. Di recente è infatti emerso, grazie ad un tribunale federale, che l’accusa era del tutto priva di fondamento e che il testimone chiave del processo ha dichiarato il falso. Secondo i legali che lo difendono infatti, la polizia locale avrebbe corrotto il teste offrendo droga e favori sessuali in cambio di una dichiarazione che potesse incastrare Stokes. Franklin Lee, questo il nome dell’uomo che testimoniò contro l’imputato, nel novembre dello stesso anno ha ammesso di aver detto il falso e per questo infatti è stato condannato per spergiuro. Nonostante tutto però la sentenza è stata tenuta nascosta tanto a Willie quanto ai suoi legali, nel tentativo di insabbiare anche l’avvenuta corruzione del ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sta per concludersi l’incubo di Willie Stokes, uomo originario di Philadelphia che nel lontano 1984 fu accusato didi una donna. Di recente è infatti emerso, grazie ad un tribunale federale, cheera del tutto priva di fondamento e che ilchiave del processo ha dichiarato il falso. Secondo i legali che lo difendono infatti, la polizia locale avrebbe corrotto il teste offrendo droga e favori sessuali in cambio di una dichiarazione che potesse incastrare Stokes. Franklin Lee, questo il nome dell’uomo che testimoniò contro l’imputato, nel novembre dello stesso anno ha ammesso di aver detto il falso e per questo infatti è stato condannato per spergiuro. Nonostante tutto però la sentenza è stata tenuta nascosta tanto a Willie quanto ai suoi legali, nel tentativo di insabbiare anche l’avvenuta corruzione del ...

