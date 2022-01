In Campania già oggi alcuni sindaci hanno emesso ordinanze che vanno nella stessa direzione: non riaprire le scuole lunedì (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lo sceriffo colpisce ancora. “È irresponsabile riaprire il 10 gennaio. Io credo che non riapriremo le medie e le elementari. Le nostre strutture stanno lavorando, avremo una proroga fino a fine gennaio. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza, è una situazione ormai al limite”. Così il governatore campano Vincenzo De Luca nella prima diretta Fb del 2022. In Campania, tra le province di Napoli e Salerno, già oggi alcuni sindaci hanno emesso ordinanze che vanno nella stessa direzione: non riaprire le scuole lunedì prossimo. Il governatore ha spiegato che “faremo tutto quanto e nelle nostre ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lo sceriffo colpisce ancora. “È irresponsabileil 10 gennaio. Io credo che nonmo le medie e le elementari. Le nostre strutture stanno lavorando, avremo una proroga fino a fine gennaio. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza, è una situazione ormai al limite”. Così il governatore campano Vincenzo De Lucaprima diretta Fb del 2022. In, tra le province di Napoli e Salerno, giàche: nonleprossimo. Il governatore ha spiegato che “faremo tutto quanto e nelle nostre ...

