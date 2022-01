Il virologo Galli positivo al Covid-19 | “Contagiato da Omicron | non so nemmeno io come”

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, il virologo Massimo Galli: 'Io contagiato da Omicron, sono stato malissimo: vaccinatevi e vaccinate i bambin… - fanpage : Ultim'ora - Massimo Galli positivo al Covid-19 - marcoluci1 : RT @fanpage: Ultim'ora - Massimo Galli positivo al Covid-19 - Rosenkavalier70 : RT @Miti_Vigliero: Il virologo Galli positivo al Covid 'Non mi va giù l’idea che sta passando secondo cui Omicron è meno grave e anche se s… - UnoCheOsserva : RT @Martinetus: Perché Dio c'è. -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Galli

'Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza'. E' così, a sorpresa, che ilMassimoannuncia in diretta a Mattino Cinque News di avere il Covid. 'Verosimilmente il 31 dicembre o qualche giorno prima qualcuno mi ha passato omicron, nonostante sia in pensione, ..." Ma quanto durerà la protezione con la quarta dose? " si interroga l'immunologa dell'Università di Padova Antonella Viola mentre ilFabrizio Pregliasco e l'infettivologo Massimonon ...Anche i virologi...si infettano. Massimo Galli, ex primario dell'ospedale Sacco di Milano, è stato contagiato dal coronavirus. Ad ammetterlo è stato proprio il virologo nel programma tv Mattino 5 e il ...“Sono pieno di anticorpi e avevo risposto discretamente ai tre vaccini. Ma Omicron è un virus diverso” "Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza". Così il virologo Massimo Gall ...