Il vincitore della Lotteria Italia potrebbe aver rivenduto il tagliando da 5 milioni

(Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - La fortuna bussa nel Lazio dove sono andati 3 dei 5 premi di prima categoria, quelli milionari per intenderci. Il primo premio da 5di euro è abbinato al biglietto T 018060 venduto da un distributore locale a Roma. Significa, come è stato spiegati durante la trasmissione 'i soliti Ignoti' (Raiuno), che l'acquisto è stato fatto a Roma da qualcuno che poi a sua voltail biglietto 'fortunato'. Il secondo premio da 2,5di euro va invece alP 297147 venduto a Formigine (Modena). Il terzo premio da 2di euro va alE 263508 venduto a Magliano Sabina (Rieti); il quarto da 1,5va al ...

Lotteria Italia 2022: biglietti vincenti seconda categoria, l'elenco completo dei vincitori dei premi | Tutte le informazioni nel dettaglio ...