"Il terzo figlio segreto". Colpo di grazia a Charlene di Monaco? Indiscrezioni drammatiche, qui crolla il principato (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una querelle in cui si fondono dramma, gossip e Indiscrezioni. Una storia infinita, quella di Charlene di Monaco, ancora ricoverata in clinica a Zurigo. Una vicenda dolorosa che, giorno dopo giorno, si arricchisce di nuove, sconcertanti, rivelazioni e ricostruzioni. Ora, come si è appreso, il principe Alberto, suo marito, e i figli, Gabriella e Jacques, si sono trasferiti in clinica, da lei, per spendere un po' di tempo insieme: Alberto ha infatti disertato i tradizionali appuntamenti di Natale e Capodanno per stare vicino a Charlene. Ogni giorno una visita, incontri brevi, secondo quanto si apprende: la principessa triste sarebbe ancora molto provata dall'infezione che la ha colpito a orecchie, gola e naso, costringendola a stare per lunghi mesi in Sudafrica. Ma, come detto, proprio mentre la famiglia è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una querelle in cui si fondono dramma, gossip e. Una storia infinita, quella didi, ancora ricoverata in clinica a Zurigo. Una vicenda dolorosa che, giorno dopo giorno, si arricchisce di nuove, sconcertanti, rivelazioni e ricostruzioni. Ora, come si è appreso, il principe Alberto, suo marito, e i figli, Gabriella e Jacques, si sono trasferiti in clinica, da lei, per spendere un po' di tempo insieme: Alberto ha infatti disertato i tradizionali appuntamenti di Natale e Capodanno per stare vicino a. Ogni giorno una visita, incontri brevi, secondo quanto si apprende: la principessa triste sarebbe ancora molto provata dall'infezione che la ha colpito a orecchie, gola e naso, costringendola a stare per lunghi mesi in Sudafrica. Ma, come detto, proprio mentre la famiglia è ...

