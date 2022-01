Il super vaccino che protegge da tutte le varianti di coronavirus (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nuove speranze nella lotta contro la pandemia. Mentre il governo del presidente Joe Biden è impegnato nel combattere la variante Omicron, l’esercito degli Stati Uniti ha annunciato un importante traguardo della ricerca scientifica contro il virus. Si tratta di un nuovo vaccino, ancora in fase di prova, che potrebbe fornire protezione contro tutte le varianti del Covid-19. Secondo i ricercatori, il vaccino “non solo provoca una potente risposta immunitaria, ma fornisce anche un’ampia protezione contro tutte le varianti e altri coronavirus”. Se è così, questo super vaccino pan-coronavirus potrebbe essere uno strumento efficace per proteggere la popolazione dalle future varianti, che ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nuove speranze nella lotta contro la pandemia. Mentre il governo del presidente Joe Biden è impegnato nel combattere la variante Omicron, l’esercito degli Stati Uniti ha annunciato un importante traguardo della ricerca scientifica contro il virus. Si tratta di un nuovo, ancora in fase di prova, che potrebbe fornire protezione controledel Covid-19. Secondo i ricercatori, il“non solo provoca una potente risposta immunitaria, ma fornisce anche un’ampia protezione controlee altri”. Se è così, questopan-potrebbe essere uno strumento efficace perre la popolazione dalle future, che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Per l'accesso ai servizi alla persona, negozi, banche e uffici pubblici basterà il Green pass base, che si ottiene… - Agenzia_Ansa : Covid: oggi il Consiglio dei ministri sulle nuove misure, verso l'obbligo di vaccino per gli over 60 #ANSA - Corriere : Si va verso l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Un milione di italiani a casa con il Covid - StefaniaFalone : RT @vitalbaa: L’oscuro intreccio fra obbligo vaccinale e super “green pass” - MianiAttilio : OMS:TSUNAMI DI CONTAGI, VARIANTE OMICRON UCCIDE - QUARTA DOSE VACCINO NECESSARIA - In Italia 219.441 contagi e 198… -