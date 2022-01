Il sindaco di Salerno chiede di fermare la Serie A | “Situazione surreale”

Advertising

salernonotizie : Calcio e contagi: anche il Sindaco di Salerno auspica sospensione del campionato - serieAnews_com : ?? 'Sospendere il campionato', l'appello del sindaco di #Salerno, Enzo Napoli, alla #SerieA - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? #Napoli: 'La sospensione del #campionato una soluzione di buon senso' Il sindaco di #Salerno: 'Ragionevole la proposta del… - occhio_notizie : Le parole del primo cittadino di Salerno - MCalcioNews : Covid, il sindaco di Salerno esclama: 'la sospensione della serie A sarebbe la soluzione ideale' -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Salerno

... ma per utilizzare al meglio queste giornate per sviluppare quanto più possibile la campagna di vaccinazione per i bambini più piccoli', ha spiegato l'exdi. Il capo dei presidi ...Lo afferma, in una nota, ildi, Vincenzo Napoli. "La situazione che stanno vivendo la Salernitana e tanti club di massima serie è davvero surreale ed antisportiva; innescherà un ...Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, attraverso una nota ufficiale, ha chiesto ai vertici del calcio italiano di fermare la Serie A visti i numerosi casi di positività al Covid-19. Ecco quanto ripor ...Lo sceriffo colpisce ancora. "È irresponsabile riaprire il 10 gennaio. Io credo che non riapriremo le medie e le elementari. Le nostre strutture stanno ...