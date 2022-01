Il sindaco di Pisa alla Regione: "Fermate l'espansione del porto di Livorno" (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - Mezzo miliardo è già stato stanziato e i lavori appaltati, la Darsena Europa, l'opera di espansione a mare con la quale il porto di Livorno mira a conquistare nuove quote di traffico, preoccupa la città di Pisa e la sua costa anche in ragione di una serie di rischi che sono stati evidenziati da un recente studio commissionato dall'amministrazione comunale. Un nuovo appello alla Regione e al Governatore Eugenio Giani da parte del sindaco Michele Conti e dell'assessore all'Ambiente Filippo Bedini. Entrambi chiedono un accordo di programma per “opere di compensazione a favore del Litorale Pisano che rischia di essere danneggiato dalla costruzione della Darsena Europa”. "La Darsena Europa – spiega Conti – è un'infrastruttura ... Leggi su agi (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - Mezzo miliardo è già stato stanziato e i lavori appaltati, la Darsena Europa, l'opera dia mare con la quale ildimira a conquistare nuove quote di traffico, preoccupa la città die la sua costa anche in ragione di una serie di rischi che sono stati evidenziati da un recente studio commissionato dall'amministrazione comunale. Un nuovo appelloe al Governatore Eugenio Giani da parte delMichele Conti e dell'assessore all'Ambiente Filippo Bedini. Entrambi chiedono un accordo di programma per “opere di compensazione a favore del Litoraleno che rischia di essere danneggiato dcostruzione della Darsena Europa”. "La Darsena Europa – spiega Conti – è un'infrastruttura ...

