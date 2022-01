Il saluto commosso del Questore: “Il Covid sulla mia pelle e la mancata zona rossa” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Bergamo. Gli occhi duri da poliziotto diventano lucidi di fronte a un video realizzato a sorpresa dagli agenti della Scientifica con i momenti più significativi di questi “1020 giorni” a Bergamo. Il Questore Maurizio Auriemma saluta così la nostra città dopo il trasferimento a Firenze. Venerdì mattina il capo della Polizia bergamasca, che da lunedì sarà sostituito da Stanislao Schimera, ha salutato prima i suoi ormai ex uomini di via Noli e poi la stampa con un messaggio rivolto a tutti i cittadini: “Ammetto di essermi commosso per la sorpresa del video che mi hanno dedicato. Anche perchè lascio gente valorosa e capace. Tutto ciò abbiamo fatto di buono insieme sono certo che continuerà e andrà sicuramente meglio”. Poi il pensiero va al periodo più difficile di questa esperienza, quello della prima ondata Covid, che Auriemma ha vissuto ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Bergamo. Gli occhi duri da poliziotto diventano lucidi di fronte a un video realizzato a sorpresa dagli agenti della Scientifica con i momenti più significativi di questi “1020 giorni” a Bergamo. IlMaurizio Auriemma saluta così la nostra città dopo il trasferimento a Firenze. Venerdì mattina il capo della Polizia bergamasca, che da lunedì sarà sostituito da Stanislao Schimera, ha salutato prima i suoi ormai ex uomini di via Noli e poi la stampa con un messaggio rivolto a tutti i cittadini: “Ammetto di essermiper la sorpresa del video che mi hanno dedicato. Anche perchè lascio gente valorosa e capace. Tutto ciò abbiamo fatto di buono insieme sono certo che continuerà e andrà sicuramente meglio”. Poi il pensiero va al periodo più difficile di questa esperienza, quello della prima ondata, che Auriemma ha vissuto ...

