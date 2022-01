Il ritorno a scuola è un caos totale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non è bastato il Decreto del governo di due giorni fa. Non sono bastate nemmeno le rassicurazioni del Ministro Bianchi davanti a Palazzo Chigi che confermava il ritorno «in presenza» degli studenti come prevede il calendario dal 10 gennaio. Non è bastato. Ed, in realtà, lo sapevamo già. Chiunque abbia dei figli, o amici con dei ragazzi in età scolastica sa cosa sta succedendo. Le chat delle classi sono ormai una conta di sani, positivi, quarantenati a cui si aggiunge una lista di domande e dubbi a cui la scuola (quella pubblica) essendo chiusa non dà alcun tipo di risposta. Ad esempio: chi sa quali professori saranno presenti o assenti? Se ci sarà il «collaboratore scolastico» a suonare la campanella e se la mensa funzionerà regolarmente? Pochi, pochissimi fortunati. Ma sono anche gli uomini delle stesse istituzioni a non credere alla riapertura delle ... Leggi su panorama (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non è bastato il Decreto del governo di due giorni fa. Non sono bastate nemmeno le rassicurazioni del Ministro Bianchi davanti a Palazzo Chigi che confermava il«in presenza» degli studenti come prevede il calendario dal 10 gennaio. Non è bastato. Ed, in realtà, lo sapevamo già. Chiunque abbia dei figli, o amici con dei ragazzi in età scolastica sa cosa sta succedendo. Le chat delle classi sono ormai una conta di sani, positivi, quarantenati a cui si aggiunge una lista di domande e dubbi a cui la(quella pubblica) essendo chiusa non dà alcun tipo di risposta. Ad esempio: chi sa quali professori saranno presenti o assenti? Se ci sarà il «collaboratore scolastico» a suonare la campanella e se la mensa funzionerà regolarmente? Pochi, pochissimi fortunati. Ma sono anche gli uomini delle stesse istituzioni a non credere alla riapertura delle ...

