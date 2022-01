Il prof col Covid: Galli contagiato dopo il booster. “La Verità”: salvato dalle cure domiciliari (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’ex infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli è stato salvato dalle cure e non dal vaccino. Lo scrive oggi La Verità, che riepiloga il caso dell’ex primario (andato in pensione a novembre), che avrebbe evitato il ricovero grazie a cure specifiche ed evitando la terapia intensiva. Secondo il quotidiano il contagio di Galli, che ha ricevuto tre dosi di vaccino, sorprende. Di diversa opinione è il direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma Francesco Vaia, il quale ha spiegato oggi in un’intervista che anche nei suoi reparti ci sono ricoverati con booster ma si tratta di eccezioni che confermano la regola: il 90% di chi è in area medica è No vax, il 94% di chi si trova in terapia intensiva non è vaccinato. Nei giorni scorsi ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’ex infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimoè statoe non dal vaccino. Lo scrive oggi La, che riepiloga il caso dell’ex primario (andato in pensione a novembre), che avrebbe evitato il ricovero grazie aspecifiche ed evitando la terapia intensiva. Secondo il quotidiano il contagio di, che ha ricevuto tre dosi di vaccino, sorprende. Di diversa opinione è il direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma Francesco Vaia, il quale ha spiegato oggi in un’intervista che anche nei suoi reparti ci sono ricoverati conma si tratta di eccezioni che confermano la regola: il 90% di chi è in area medica è No vax, il 94% di chi si trova in terapia intensiva non è vaccinato. Nei giorni scorsi ...

Ultime Notizie dalla rete : prof col Il prof col Covid: Galli contagiato dopo il booster. “La Verità”: salvato dalle cure domiciliari Open Quarantene, prof no vax e contagi Il rientro a scuola è un rompicapo Supplenti difficili da trovare, classi in quarantena, prof no vax che prendono tempo in tutti i modi possibili. No, il rientro in classe non sarà certamente facile. "Ma siamo pronti a tutto, pur di ri ...

Sì, scelta giusta. Ma la parità va stabilita solo col merito Sulla statua da alzare a una donna in Prato della Valle sono d’accordo: ci vuole, le donne se la meritano. Ma non se la meritano perché sono donne, se la meritano perché sono brave. Le quote rosa sono ...

